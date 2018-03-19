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Під посольством РФ влаштували акцію на захист Ханського палацу в Криму

Під посольством РФ влаштували акцію на захист Ханського палацу в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Під стінами посольства РФ у Києві влаштували акцію на захист Ханського палацу в анексованому Росією Криму, передає УНН.

Акцію-перформанс біля посольства РФ в Києві влаштували проти руйнування історичної та культурної спадщини кримських татар, пам'ятки архітектури в Криму - Ханського палацу.

Люди в масках керівництва РФ і Криму цементують макет Ханського палацу, встановленого учасниками акції. Поблизу перебувають правоохоронці.

Як повідомляв УНН, у МТОТ заявили, що РФ знищує Ханський палац у Криму.

Нагадаємо, у день виборів президента РФ, які окупаційна влада провела і в Криму, ведмідь з балалайкою і "ватнік" із "водкою" відкрили пам'ятник Путіну біля посольства РФ.

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