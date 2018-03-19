Під посольством РФ влаштували акцію на захист Ханського палацу в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Під стінами посольства РФ у Києві влаштували акцію на захист Ханського палацу в анексованому Росією Криму, передає УНН.
Акцію-перформанс біля посольства РФ в Києві влаштували проти руйнування історичної та культурної спадщини кримських татар, пам'ятки архітектури в Криму - Ханського палацу.
Люди в масках керівництва РФ і Криму цементують макет Ханського палацу, встановленого учасниками акції. Поблизу перебувають правоохоронці.
Як повідомляв УНН, у МТОТ заявили, що РФ знищує Ханський палац у Криму.
Нагадаємо, у день виборів президента РФ, які окупаційна влада провела і в Криму, ведмідь з балалайкою і "ватнік" із "водкою" відкрили пам'ятник Путіну біля посольства РФ.