Под Одессой во время воздушной тревоги запустили салюты: полиция уже выехала
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В селе Крыжановка, что под Одессой, во время воздушной тревоги запустили салюты. Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, полиция уже выехала к "неразумным людям", передает УНН.
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"Салют в Крыжановке во время сигнала "Воздушная тревога". Ждите гостей, глупцы!" – сказал Братчук и добавил, что полиция уже выехала.
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После объявления воздушной тревоги очевидцы сообщали, что в Одессе якобы раздавались взрывы, а затем появилась информация о работе ПВО. Однако официального подтверждения сообщения не получили.