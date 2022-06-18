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13:44 • 44887 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 81344 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 65946 просмотра

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12:52 • 45342 просмотра

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Под Одессой во время воздушной тревоги запустили салюты: полиция уже выехала

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В селе Крыжановка, что под Одессой, во время воздушной тревоги запустили салюты. Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, полиция уже выехала к "неразумным людям", передает УНН.

Цитата

"Салют в Крыжановке во время сигнала "Воздушная тревога". Ждите гостей, глупцы!" – сказал Братчук и добавил, что полиция уже выехала.

Добавим

После объявления воздушной тревоги очевидцы сообщали, что в Одессе якобы раздавались взрывы, а затем появилась информация о работе ПВО. Однако официального подтверждения сообщения не получили.

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