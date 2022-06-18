Під Одесою під час повітряної тривоги запустили салюти: поліція вже виїхала

Цитата

"Салют у Крижанівці під час сигналу "Повітряна тривога". Чекайте гостей, нерозумники!" - сказав Братчук і додав, що поліція вже виїхала.

Додамо

Після оголошення повітряної тривоги очевидці повідомляли, що в Одесі нібито лунали вибухи, а потім з'явилась інформація нібито про роботу ППО. Проте офіційного підтвердження повідомлення не отримали.