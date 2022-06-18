Під Одесою під час повітряної тривоги запустили салюти: поліція вже виїхала
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У селі Крижанівка, що під Одесою, під час повітряної тривоги запустили салюти. Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, поліція уже виїхала до "нерозумних людей", передає УНН.
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"Салют у Крижанівці під час сигналу "Повітряна тривога". Чекайте гостей, нерозумники!" - сказав Братчук і додав, що поліція вже виїхала.
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Після оголошення повітряної тривоги очевидці повідомляли, що в Одесі нібито лунали вибухи, а потім з'явилась інформація нібито про роботу ППО. Проте офіційного підтвердження повідомлення не отримали.