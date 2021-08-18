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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Под обстрел боевиков в Луганской области попала мирная жительница

Под обстрел боевиков в Луганской области попала мирная жительница

Киев  •  УНН

 • 17696 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Луганской области боевики устроили обстрел в Золотом-4, в результате чего ранения получила местная жительница. Об этом сообщили в Луганской ОГА, передает УНН.

Цитата:

"Вчера вечером со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, совершены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов. В результате жительница Золотого-4 1973 года рождения, которая проживает на улице Первая Свободная, получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы", - сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Детали

Женщину госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Дополнение

За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья его удовлетворительное.

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