Под обстрел боевиков в Луганской области попала мирная жительница
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Луганской области боевики устроили обстрел в Золотом-4, в результате чего ранения получила местная жительница. Об этом сообщили в Луганской ОГА, передает УНН.
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"Вчера вечером со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, совершены обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов. В результате жительница Золотого-4 1973 года рождения, которая проживает на улице Первая Свободная, получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы", - сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Детали
Женщину госпитализировали в больницу в Лисичанске.
Дополнение
За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья его удовлетворительное.