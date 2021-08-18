Під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила мирна жителька

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“Вчора ввечері зі сторони Золотого-5, яке розташоване на непідконтрольній території, здійснені обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів з мінометів та протитанкових гранатометів. Унаслідок цього жителька Золотого-4 1973 року народження, яка проживає на вулиці Перша Вільна, отримала мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи”, — повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Деталі

Жінку госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Доповнення

Протягом минулої доби, 17 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я його задовільний.