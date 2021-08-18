ООС: бойовики 11 разів порушили "режим тиші", є поранений

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Протягом минулої доби, 17 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Деталі

Поблизу Причепилівки противник двічі обстрілював наші позиції зі стрілецької зброї.

В напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, збройні формування Російської Федерації застосовували міномети 120-го калібру.

Біля селища Піски ворог тричі вів вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новолуганського окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

В районі Золотого-4 російські найманці тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. “Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого — задовільний”, — зазначили у штабі.

Реакція української сторони

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

“Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм”, — повідомили військові.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.

Нагадаємо

У Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України викрили у розвідувально-підривній діяльності місцевого жителя, пенсіонера Збройних сил СРСР.

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