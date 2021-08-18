ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины", есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вблизи Причепиловки противник дважды обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Водяное, что у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применяли минометы 120-го калибра.
У поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Золотого-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. “Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное”, — отметили в штабе.
Реакция украинской стороны
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
“Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм”, — сообщили военные.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7 часов утра 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Украинская воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
Напомним
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