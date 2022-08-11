Под Москвой ночью вспыхнула военная часть
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На территории воинской части в Долгопрудном в российском Подмосковье произошел пожар, сообщают российские паблики, пишет УНН.
Детали
По данным Baza, сгорела казарма - деревянное здание. Там находились срочники. Их успели эвакуировать. Информации о пострадавших пока нет.
В этой части, по сообщениям, располагается 4-я дивизия противовоздушной обороны.
Огонь распространился по площади 1200 квадратных метров. Что послужило причиной для этого пожара, неизвестно.
Дополнение
Это уже не первый случай, когда в россии каким-то случайным образом загораются воинские части.