Под Москвой ночью вспыхнула военная часть

Детали

По данным Baza, сгорела казарма - деревянное здание. Там находились срочники. Их успели эвакуировать. Информации о пострадавших пока нет.

В этой части, по сообщениям, располагается 4-я дивизия противовоздушной обороны.

Огонь распространился по площади 1200 квадратных метров. Что послужило причиной для этого пожара, неизвестно.

Дополнение

Это уже не первый случай, когда в россии каким-то случайным образом загораются воинские части.