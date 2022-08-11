Під Москвою вночі спалахнула військова частина

Деталі

За даними Baza, згоріла казарма - дерев'яна будівля. Там перебували строковики. Їх встигли евакуювати. Інформації про постраждалих наразі немає.

У цій частині, за повідомленнями, розташовується 4-а дивізія протиповітряної оборони.

Вогонь поширився площею 1200 квадратних метрів. Що стало причиною для цієї пожежі, невідомо.

Доповнення

Це вже не перший випадок, коли в росії якимось випадковим чином спалахують військові частини.