Під Москвою вночі спалахнула військова частина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На території військової частини у Довгопрудному у російському Підмосков'ї сталася пожежа, повідомляють російські пабліки, пише УНН.
Деталі
За даними Baza, згоріла казарма - дерев'яна будівля. Там перебували строковики. Їх встигли евакуювати. Інформації про постраждалих наразі немає.
У цій частині, за повідомленнями, розташовується 4-а дивізія протиповітряної оборони.
Вогонь поширився площею 1200 квадратних метрів. Що стало причиною для цієї пожежі, невідомо.
Доповнення
Це вже не перший випадок, коли в росії якимось випадковим чином спалахують військові частини.