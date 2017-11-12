Под колесами поезда в Харькове погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вчера в 22:13 в полицию поступило сообщение о том, что у Диканевской колонии в Харькове поездом смертельно травмирован мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.
“Установлено, что электропоездом сообщением „Харьков-Левада“ у Диканевской колонии смертельно травмирован неизвестный мужчина. От полученных травм он погиб на месте”, — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.
Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.
Напомним, 7 ноября на проспекте Науки в Киеве поезд насмерть сбил девушку.