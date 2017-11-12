Под колесами поезда в Харькове погиб человек

“Установлено, что электропоездом сообщением „Харьков-Левада“ у Диканевской колонии смертельно травмирован неизвестный мужчина. От полученных травм он погиб на месте”, — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.

Напомним, 7 ноября на проспекте Науки в Киеве поезд насмерть сбил девушку.