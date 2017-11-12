Під колесами поїзда у Харкові загинув чоловік

“Встановлено, що електропотягом сполученням „Харків-Левада“ біля Диканівської колонії смертельно травмовано невідомого чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці”, — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини події.

Нагадаємо, 7 листопада на проспекті Науки у Києві поїзд насмерть збив дівчину.