Під колесами поїзда у Харкові загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Вчора о 22:13 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля Диканівської колонії у Харкові поїздом смертельно травмовано чоловіка. Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області, передає УНН.
“Встановлено, що електропотягом сполученням „Харків-Левада“ біля Диканівської колонії смертельно травмовано невідомого чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці”, — йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.
Правоохоронці встановлюють особу загиблого та обставини події.
Нагадаємо, 7 листопада на проспекті Науки у Києві поїзд насмерть збив дівчину.