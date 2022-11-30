Под Киевом столкнулись три автомобиля: движение в сторону столицы перекрыто
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Под Киевом столкнулись два микроавтобуса и грузовик, движение по международной трассе Киев - Чоп затруднено в сторону столицы, сообщили в патрульной полиции Киевской области, пишет УНН.
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"Сегодня, около 5 часов, недалеко от села Копылов, что в Бучанском районе, произошло ДТП с участием 3 транспортных средств: микроавтобусов Fiat Ducato, Mercedes Sprinter и грузовика Man TGA. Предварительно есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Детали
Автопроисшествие произошло на 34 км автодороги Киев – Чоп.
На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.
"В результате ДТП все полосы движения в направлении города Киев перекрыты. Организовано реверсивное движение", - указали в патрульной полиции.
Водителей призывали с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.
Дополнение
Две трети случаев гибели пешеходов в ДТП сейчас происходят ночью.