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Под Киевом столкнулись три автомобиля: движение в сторону столицы перекрыто

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Под Киевом столкнулись два микроавтобуса и грузовик, движение по международной трассе Киев - Чоп затруднено в сторону столицы, сообщили в патрульной полиции Киевской области, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, около 5 часов, недалеко от села Копылов, что в Бучанском районе, произошло ДТП с участием 3 транспортных средств: микроавтобусов Fiat Ducato, Mercedes Sprinter и грузовика Man TGA. Предварительно есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Детали

Автопроисшествие произошло на 34 км автодороги Киев – Чоп.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

"В результате ДТП все полосы движения в направлении города Киев перекрыты. Организовано реверсивное движение", - указали в патрульной полиции.

Водителей призывали с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

Дополнение

Две трети случаев гибели пешеходов в ДТП сейчас происходят ночью.

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