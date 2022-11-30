Під Києвом зіткнулися три автомобілі: рух у бік столиці перекрито
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Під Києвом зіткнулися два мікроавтобуси та вантажівка, рух міжнародною трасою Київ - Чоп ускладнено у бік столиці, повідомили у патрульній поліції Київської області, пише УНН.
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"Сьогодні, близько 5-ї години, неподалік села Копилів, що у Бучанському районі, сталася ДТП за участі 3 транспортних засобів: мікроавтобусів Fiat Ducato, Mercedes Sprinter та вантажівки Man TGA. Попередньо, є потерпілі", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Автопригода сталася на 34 км автодороги Київ - Чоп.
На місці пригоди працюють поліцейські, рятувальники та медики.
"Унаслідок ДТП усі смуги руху у напрямку міста Київ перекрито. Організовано реверсивний рух", - вказали у патрульній поліції.
Водіїв закликали з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.
Доповнення
Дві третини випадків загибелі пішоходів у ДТП зараз стаються вночі.