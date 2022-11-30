Під Києвом зіткнулися три автомобілі: рух у бік столиці перекрито

Цитата

"Сьогодні, близько 5-ї години, неподалік села Копилів, що у Бучанському районі, сталася ДТП за участі 3 транспортних засобів: мікроавтобусів Fiat Ducato, Mercedes Sprinter та вантажівки Man TGA. Попередньо, є потерпілі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Автопригода сталася на 34 км автодороги Київ - Чоп.

На місці пригоди працюють поліцейські, рятувальники та медики.

"Унаслідок ДТП усі смуги руху у напрямку міста Київ перекрито. Організовано реверсивний рух", - вказали у патрульній поліції.

Водіїв закликали з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.

Доповнення

Дві третини випадків загибелі пішоходів у ДТП зараз стаються вночі.