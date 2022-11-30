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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 30117 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Під Києвом зіткнулися три автомобілі: рух у бік столиці перекрито

Під Києвом зіткнулися три автомобілі: рух у бік столиці перекрито

Київ • УНН

 • 1084662 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Під Києвом зіткнулися два мікроавтобуси та вантажівка, рух міжнародною трасою Київ - Чоп ускладнено у бік столиці, повідомили у патрульній поліції Київської області, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, близько 5-ї години, неподалік села Копилів, що у Бучанському районі, сталася ДТП за участі 3 транспортних засобів: мікроавтобусів Fiat Ducato, Mercedes Sprinter та вантажівки Man TGA. Попередньо, є потерпілі", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Автопригода сталася на 34 км автодороги Київ - Чоп.

На місці пригоди працюють поліцейські, рятувальники та медики.

"Унаслідок ДТП усі смуги руху у напрямку міста Київ перекрито. Організовано реверсивний рух", - вказали у патрульній поліції.

Водіїв закликали з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, завчасно планувати свої маршрути, враховуючи вказану інформацію.

Доповнення

Дві третини випадків загибелі пішоходів у ДТП зараз стаються вночі.

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