Под Киевом женщину ранили выстрелом, вероятно, из арбалета

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112299 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116012 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114475 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129212 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105765 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108264 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108283 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131909 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130677 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Под Киевом женщину ранили выстрелом, вероятно, из арбалета

Под Киевом женщину ранили выстрелом, вероятно, из арбалета

Киев  •  УНН

 • 33813 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Борисполе Киевской области возле подъезда женщину ранили выстрелом, вероятно, из арбалета. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Женщина возвращалась домой, у подъезда ее ранили. Это был арбалет или какое-то другое оружие, мы еще установим. Возможно лук, возможно еще какое-то устройство. Но стрела попала женщине в руку, ранила женщину. Сейчас правоохранителями будут проводиться полицейские меры для того, чтобы установить, кто мог выпустить эту стрелу, откуда мог выпустить. Затем уже задерживать его. Женщине оказали медицинскую помощь", - отметили в полиции.

Также в отделе коммуникации добавили, что по данному факту будет открыто уголовное производство.

"Полиция планирует открыть уголовное производство по статье умышленное нанесение легких телесных повреждений", - отметили в полиции.

Напомним, в Закарпатской области в преддверии нового года неизвестный осуществила выстрел из ручного гранатомета по ограждению одного из дворов.

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