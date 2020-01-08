Под Киевом женщину ранили выстрелом, вероятно, из арбалета
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Борисполе Киевской области возле подъезда женщину ранили выстрелом, вероятно, из арбалета. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Женщина возвращалась домой, у подъезда ее ранили. Это был арбалет или какое-то другое оружие, мы еще установим. Возможно лук, возможно еще какое-то устройство. Но стрела попала женщине в руку, ранила женщину. Сейчас правоохранителями будут проводиться полицейские меры для того, чтобы установить, кто мог выпустить эту стрелу, откуда мог выпустить. Затем уже задерживать его. Женщине оказали медицинскую помощь", - отметили в полиции.
Также в отделе коммуникации добавили, что по данному факту будет открыто уголовное производство.
"Полиция планирует открыть уголовное производство по статье умышленное нанесение легких телесных повреждений", - отметили в полиции.
Напомним, в Закарпатской области в преддверии нового года неизвестный осуществила выстрел из ручного гранатомета по ограждению одного из дворов.