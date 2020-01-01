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На Закарпатті невідома особа вистрелила з гранатомета по огорожі дворогосподарства

Київ • УНН

 • 13498 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У Закарпатській області на передодні нового року невідома особа здійснила постріл з ручного гранатомета по огорожі одного із дворогосподарств. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

Так, 31 грудня, о 23:30, до поліції надійшло повідомлення від мешканця Мукачева про те, що на вулиці Ференца Ліста невідома особа здійснила постріл з предмету схожого на ручний гранатомет.

“Правоохоронці Мукачева встановлюють особу правопорушника, який, перебуваючи на вулиці Ференца Ліста, здійснив постріл з ручного гранатомета. Постраждалих внаслідок пострілу немає. На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки . Пошкоджено огорожу одного із дворогосподарств. На місці події залишилась частина від снаряда”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у столиці невідомі влаштували стрілянину на Троєщині.

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