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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 41316 просмотра

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5 марта, 17:33 • 121696 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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На Закарпатье неизвестный выстрелил из гранатомета по ограждению домохозяйства

На Закарпатье неизвестный выстрелил из гранатомета по ограждению домохозяйства

Киев  •  УНН

 • 13498 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Закарпатской области в преддверии нового года неизвестная личность осуществила выстрел из ручного гранатомета по ограждению одного из дворов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.

Так, 31 декабря, в 23:30, в полицию поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестная личность осуществила выстрел с предмета, похожего на ручной гранатомет.

“Правоохранители Мукачево устанавливают личность правонарушителя, который, находясь на улице Ференца Листа, выстрелил из ручного гранатомета. Пострадавших в результате выстрела нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда”, — говорится в сообщении.

Напомним, в столице неизвестные устроили стрельбу на Троещине.

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