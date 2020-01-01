На Закарпатье неизвестный выстрелил из гранатомета по ограждению домохозяйства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Закарпатской области в преддверии нового года неизвестная личность осуществила выстрел из ручного гранатомета по ограждению одного из дворов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.
Так, 31 декабря, в 23:30, в полицию поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестная личность осуществила выстрел с предмета, похожего на ручной гранатомет.
“Правоохранители Мукачево устанавливают личность правонарушителя, который, находясь на улице Ференца Листа, выстрелил из ручного гранатомета. Пострадавших в результате выстрела нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда”, — говорится в сообщении.
Напомним, в столице неизвестные устроили стрельбу на Троещине.