На Закарпатье неизвестный выстрелил из гранатомета по ограждению домохозяйства

Так, 31 декабря, в 23:30, в полицию поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестная личность осуществила выстрел с предмета, похожего на ручной гранатомет.

“Правоохранители Мукачево устанавливают личность правонарушителя, который, находясь на улице Ференца Листа, выстрелил из ручного гранатомета. Пострадавших в результате выстрела нет. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники. Повреждено ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда”, — говорится в сообщении.

Напомним, в столице неизвестные устроили стрельбу на Троещине.