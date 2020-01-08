Під Києвом жінку поранили пострілом, ймовірно, з арбалета
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Борисполі Київської області біля під’їзду жінку поранили пострілом, ймовірно, з арбалету. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
“Жінка поверталася додому, біля під’їзду її поранили. Це був арбалет чи якась інша зброя, ми ще встановимо. Можливо лук, можливо ще якийсь пристрій. Але стріла потрапила жінці у руку, поранила жінку. Зараз правоохоронцями будуть проводитися поліцейські заходи для того, щоб встановити, хто міг випустити цю стрілу, звідки міг випустити. Потім вже затримувати його. Жінці надали медичну допомогу”, — зазначили у поліції.
Також у відділі комунікації додали, що за цим фактом буде відкрите кримінальне провадження.
“Поліція планує відкрити кримінальне провадження за статтею навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень”, — відмітили у поліції.
Нагадаємо, у Закарпатській області на передодні нового року невідома особа здійснила постріл з ручного гранатомета по огорожі одного із дворогосподарств.