Под Киевом неизвестные из травматического оружия ранили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Сегодня утром на Софиевской Борщаговке под Киевом, неизвестные ранили из травматического оружия мужчину. Об этом УНН сообщил руководитель отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"Мужчина приехал то ли покупать автомобиль, то ли посмотреть. В результате неизвестные отобрали у него 200 долларов и ранили из травматического оружия в руку и ногу. Мужчина госпитализирован. Напавшие объявлены в розыск. Решается вопрос об открытии уголовного производства за разбой", - сказал Жукович.
Как сообщал УНН, 9 июля во время стрельбы в Днепре погиб человек.