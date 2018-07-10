Под Киевом неизвестные из травматического оружия ранили мужчину

"Мужчина приехал то ли покупать автомобиль, то ли посмотреть. В результате неизвестные отобрали у него 200 долларов и ранили из травматического оружия в руку и ногу. Мужчина госпитализирован. Напавшие объявлены в розыск. Решается вопрос об открытии уголовного производства за разбой", - сказал Жукович.

Как сообщал УНН, 9 июля во время стрельбы в Днепре погиб человек.