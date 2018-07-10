Під Києвом невідомі з травматичної зброї поранили чоловіка

“Чоловік приїхав чи то купувати автомобіль, чи то подивитися. У результаті невідомі відібрали у нього 200 доларів та поранили з травматичної зброї у руку та ногу. Чоловіка госпіталізовано. Нападників оголошено у розшук. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за розбій”, — сказав Жукович.

Як повідомляв УНН, 9 липня під час стрілянини в Дніпрі загинув чоловік.