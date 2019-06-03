Под Киевом до сих пор продолжается план "Перехват" из-за похищения детей

"План "Перехват" объявлен, так как поступило сообщение, что похищено двух девочек (из детского сада - ред.). Затем, при выяснении, кто это мог быть, куда они уехали, было установлено, что забрала их биологическая мать, которая не лишена родительских прав. Девочки узнали свою маму. Но проживали они временно с бабушкой", - сказал Жукович.

Поэтому, по его словам, правоохранители продолжают поиски матери, чтобы действительно убедиться, что это именно та женщина, за которую она себя выдает.

Напомним, в Чернобаевском отделении полиции Черкасской области похитили вещественные доказательства.