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Під Києвом досі триває план "Перехват" через викрадення дітей

Під Києвом досі триває план "Перехват" через викрадення дітей

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Наразі план "Перехват" в Київській області триває, правоохоронці шукають двох дівчат, яких забрала із дитячого садочку у Васильківському районі нібито їх мати. Про це у коментарі УНН повідомив речник ГУНП в області Микола Жукович.

"План "Перехват" оголошено, тому що надійшло повідомлення, що викрадено двох дівчаток ( з дитячого садочку – ред.). Потім, при з’ясуванні, хто це міг бути, куди вони виїхали, було встановлено, що забрала їх біологічна мати, яка не позбавлена батьківських прав. Дівчатка впізнали свою маму. Але проживали вони тимчасово з бабусею", - сказав Жукович.

Тому, за його словами, правоохоронці продовжують пошуки матері, щоб дійсно впевнитися, що це саме та жінка, за яку вона себе видає.

Нагадаємо, в Чорнобаївському відділенні поліції Черкаської області викрали речові докази.

Українські Національні Новини

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