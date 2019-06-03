Під Києвом досі триває план "Перехват" через викрадення дітей

"План "Перехват" оголошено, тому що надійшло повідомлення, що викрадено двох дівчаток ( з дитячого садочку – ред.). Потім, при з’ясуванні, хто це міг бути, куди вони виїхали, було встановлено, що забрала їх біологічна мати, яка не позбавлена батьківських прав. Дівчатка впізнали свою маму. Але проживали вони тимчасово з бабусею", - сказав Жукович.

Тому, за його словами, правоохоронці продовжують пошуки матері, щоб дійсно впевнитися, що це саме та жінка, за яку вона себе видає.

Нагадаємо, в Чорнобаївському відділенні поліції Черкаської області викрали речові докази.