Под Киевом 18 человек отравились шаурмой

"При сборе эпиданамнеза установлено, что все больные связывают заболевание с употреблением шаурмы, которая была приобретена в торговом павильоне "Kabanos" по изготовлению и реализации шаурмы и других блюд быстрого приготовления, который расположен на территории ЖК "Львовское имение" с. Софиевская Борщаговка Киево-Святошинском района Киевской области", - говорится в сообщении.

Специалисты Госпродпотребслужбы начали проведение санитарно-эпидемиологического расследования.

"В то же время 01.08.2018 провести обследование в полном объеме не удалось в связи с тем, что двери павильона были закрыты. Сотрудник, представившийся администратором торговых точек, в число которых входит и данный павильон, отказался предоставлять информацию о субъекте хозяйствования и регистрации его мощности", - отметили в службе.

По факту недопущения к проведению обследования специалисты обратились в полицию.

Напомним, зарегистрировано уже 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей, которая возникла в Киеве из-за употребления шаурмы.