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Під Києвом 18 осіб отруїлися шаурмою

Під Києвом 18 осіб отруїлися шаурмою

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Софіївській Борщагівці Київської області 18 осіб отруїлися шаурмою, серед них 2 дітей. Постраждалим поставлено діагноз гостра кишкова інфекція. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.

"При зборі епіданамнезу встановлено, що всі хворі пов’язують захворювання з вживанням шаурми, яка була придбана в торгівельному павільйоні "Kabanos" з виготовлення та реалізації шаурми та інших страв швидкого приготування, який розташований на території ЖК "Львівський маєток" с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинському району Київської області", - йдеться у повідомленні.

Фахівці Держпродспоживслужби розпочали проведення санітарно-епідеміологічного розслідування.

"Водночас 01.08.2018 провести обстеження в повному обсязі не вдалося у зв’язку з тим, що двері павільйону були зачинені. Працівник, який представився адміністратором торгівельних точок, до числа яких входить і даний павільйон, відмовився надавати інформацію про суб'єкта господарювання та реєстрацію його потужності", - відзначили у службі.

За фактом недопущення до проведення обстеження фахівці звернулися до поліції.

Нагадаємо, зареєстровано вже 83 випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію, в тому числі 12 випадків серед дітей, яка виникла у Києві через вживання шаурми.

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