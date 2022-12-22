Под конец года идет оттепель: синоптики дали прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Еще на этой неделе в Украине ожидается до 10 градусов тепла, а снежную погоду заменит дождь, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в последующие двое суток, 23-24 декабря, в западных, северных и Винницкой областях, в воскресенье, 25 декабря, на большей части территории страны пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, 24 декабря в Карпатах и на Закарпатье умеренные осадки.
На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ночью и утром 23 декабря в юго-восточной части местами туман.
Ветер 23-25 декабря южный с переходом на северный, 5-10 м/с, завтра в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура 23-25 декабря ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, на юге страны метсами 7-10°, 25 декабря в северной части около 0°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 1° тепла до 1° мороза, днем 2-4° тепла.