Под конец года идет оттепель: синоптики дали прогноз

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Еще на этой неделе в Украине ожидается до 10 градусов тепла, а снежную погоду заменит дождь, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в последующие двое суток, 23-24 декабря, в западных, северных и Винницкой областях, в воскресенье, 25 декабря, на большей части территории страны пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, 24 декабря в Карпатах и на Закарпатье умеренные осадки.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица. Ночью и утром 23 декабря в юго-восточной части местами туман.

Ветер 23-25 декабря южный с переходом на северный, 5-10 м/с, завтра в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура 23-25 декабря ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, на юге страны метсами 7-10°, 25 декабря в северной части около 0°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 1° тепла до 1° мороза, днем 2-4° тепла.

Украинские Национальные Новости

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