Під кінець року йде відлига: синоптики дали прогноз

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні дві доби, 23-24 грудня, у західних, північних та Вінницькій областях, у неділю, 25 грудня, на більшій частині території країни пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу, 24 грудня в Карпатах та на Закарпатті помірні опади.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вночі та вранці 23 грудня у південно-східній частині подекуди туман.

Вітер 23-25 грудня південний з переходом на північний, 5-10 м/с, завтра в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 23-25 грудня вночі від 3° тепла до 3° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни подекуди 7-10°, 25 грудня у північній частині близько 0°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 2-4° тепла.