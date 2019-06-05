К концу месяца украинцам обещают магнитную бурю
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Несколько следующих дней будут спокойными, однако с 22-го числа ожидаются магнитные колебания, сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.
"С 22-го числа будут наблюдаться незначительные колебания, а вот 25-го ситуация ухудшится", - сообщили.
Ситуация стабилизируется после 27 июня.
Прогноз действителен до 2 июля.
Напомним, о резких изменениях погоды и как уберечь себя от последствий.
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