К концу месяца украинцам обещают магнитную бурю

"С 22-го числа будут наблюдаться незначительные колебания, а вот 25-го ситуация ухудшится", - сообщили.

Ситуация стабилизируется после 27 июня.

Прогноз действителен до 2 июля.

Напомним, о резких изменениях погоды и как уберечь себя от последствий.

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