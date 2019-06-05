Під кінець місяця українцям обіцяють магнітну бурю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Кілька наступних днів будуть спокійними, проте з 22-го числа очікуються магнітні коливання, повідомляє УНН з посиланням на Лабораторію рентгенівської астрономії Сонця.
"З 22-го числа спостерігатимуться незначні коливання, а от 25-го ситуація погіршиться", - повідомили УНН.
Ситуація стабілізується після 27-го червня.
Прогноз дійсний до 2-го липня.
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