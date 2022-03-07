Под Харьковом ликвидировали генерал-майора РФ

Детали

"Во время боев вблизи Харькова ликвидировано Виталия Герасимова - российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армии Центрального военного округа России", - говорится в сообщении.

Герасимов участвовал во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль “за возвращение Крыма”.

Кроме него, убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.

Также полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах со связью в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей.

Напомним

Украинские военные сбили два самолета РФ.