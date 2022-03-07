Под Харьковом ликвидировали генерал-майора РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Под Харьковом ликвидирован генерал-майор Виталий Герасимов - российский военачальник, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, информирует УНН.
Детали
"Во время боев вблизи Харькова ликвидировано Виталия Герасимова - российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армии Центрального военного округа России", - говорится в сообщении.
Герасимов участвовал во второй чеченской войне и российской военной операции в Сирии. Получил медаль “за возвращение Крыма”.
Кроме него, убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.
Также полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах со связью в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей.
Напомним
Украинские военные сбили два самолета РФ.