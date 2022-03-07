Під Харковом ліквідували генерал-майора РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Під Харковом ліквідовано генерал-майора Віталія Герасимова – російського воєначальника, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, інформує УНН.
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"Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії", - йдеться у повідомленні.
Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “за повернення Криму”.
Крім нього, вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.
Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.
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