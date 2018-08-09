Под Днепром микроавтобус влетел в фуру: водитель в тяжелом состоянии

“В Днепропетровской области на 212-м километре трассы ”Кропивницкий — Запорожье“ около 04:00 четверга, 9 августа, произошло столкновение пассажирского рейсового микроавтобуса Mercedes с грузовиком Freightliner. Спасатели с помощью спецоборудования освободили из поврежденного микроавтобуса 1 человека(водитель микроавтобуса), и передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи”, - говорится в сообщении.

Кроме водителя рейсового автобуса, в ДТП пострадали еще 3 человека.

Как отмечается, 9 августа в 04:55 в Службу спасения “101” поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге “Кропивницкий — Запорожье” на 212-й километре рядом с селом Марьянское Апостоловского района.

По указанному адресу направлены спасатели 51 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. К работам были привлечены 4 сотрудника личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, в масштабном ДТП в Днепропетровской области, которое произошло около 21:30 среды, 8 августа, пострадали 15 человек.