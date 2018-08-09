Под Днепром микроавтобус влетел в фуру: водитель в тяжелом состоянии

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 26930 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 73213 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 52381 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 98343 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 170587 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 265617 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 200352 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 264621 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286602 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 224027 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 74561 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 81095 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 74013 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 70452 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 50817 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 18149 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 41035 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 345944 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 312502 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 397136 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 14423 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 21269 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 57847 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 264634 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 101148 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Под Днепром микроавтобус влетел в фуру: водитель в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 11432 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В результате ДТП в Днепропетровской области при участии микроавтобуса и грузового автомобиля пострадали 4 человек. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

Под Днепром микроавтобус влетел в фуру: водитель в тяжелом состоянии

“В Днепропетровской области на 212-м километре трассы ”Кропивницкий — Запорожье“ около 04:00 четверга, 9 августа, произошло столкновение пассажирского рейсового микроавтобуса Mercedes с грузовиком Freightliner. Спасатели с помощью спецоборудования освободили из поврежденного микроавтобуса 1 человека(водитель микроавтобуса), и передали пострадавшего работникам скорой медицинской помощи”, - говорится в сообщении.

Кроме водителя рейсового автобуса, в ДТП пострадали еще 3 человека.

Как отмечается, 9 августа в 04:55 в Службу спасения “101” поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге “Кропивницкий — Запорожье” на 212-й километре рядом с селом Марьянское Апостоловского района.

По указанному адресу направлены спасатели 51 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. К работам были привлечены 4 сотрудника личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудники полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, в масштабном ДТП в Днепропетровской области, которое произошло около 21:30 среды, 8 августа, пострадали 15 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66