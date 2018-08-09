Під Дніпром мікроавтобус влетів у фуру: водій у тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Внаслідок ДТП у Дніпропетровській області за участі мікроавтобуса і вантажного автомобіля постраждали 4 осіб. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“У Дніпропетровській області на 212-му кілометрі траси „Кропивницький — Запоріжжя“ близько 04:00 четверга, 9 серпня, сталось зіткнення пасажирського рейсового мікроавтобусу Mercedes з вантажівкою Freightliner. Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили з пошкодженого мікроавтобусу 1 особу (водій мікроавтобуса), та передали потерпілого працівникам швидкої медичної допомоги”, — йдеться у повідомленні.
Крім водія рейсового автобусу, у ДТП постраждали ще 3 особи.
Як зазначається, 9 серпня о 04:55 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху “Кропивницький — Запоріжжя” на 212-му кілометрі біля села Мар’янське Апостолівського району.
За вказаною адресою направлено рятувальників 51 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. До робіт залучено 4 співробітника особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, у масштабній ДТП на Дніпропетровщині, яка сталась близько 21:30 середи, 8 серпня, постраждали 15 людей.