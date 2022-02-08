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Под Черкассами пьяный водитель въехал в скульптуру "Сердце Украины"

Под Черкассами пьяный водитель въехал в скульптуру "Сердце Украины"

Киев • УНН

 • 19218 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Черкасской области нетрезвый водитель въехал в скульптуру "Сердце Украины” и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

Детали

Авария произошла 7 февраля примерно в 15:30 часов недалеко от города Шпола.

Водитель автомобиля Volkswagen заехал на территорию постамента “Географический центр Украины” и въехал в скульптуру "Сердце Украины”. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции установили и нашли правонарушителя. Им оказался 35-летний житель Ватутина, который за рулем был нетрезв. Результат проверки на состояние алкогольного опьянения оказался положительным - 2,2 промилле, что в 11 раз превышает допустимую норму (0,2 промилле).

На водителя составили три протокола по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции), ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества), а также вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 Куоап.

Административные материалы передали в суд.

Напомним

В ноябре прошлого года возле Харьковской соборной мечети водитель Mitsubishi въехал в бетонное ограждение и убежал. Автомобиль был брошен на месте происшествия.

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