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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Під Черкасами п’яний водій в'їхав у скульптуру "Серце України"

Під Черкасами п’яний водій в'їхав у скульптуру "Серце України"

Київ • УНН

 • 19219 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Черкаській області нетверезий водій в'їхав у скульптуру "Серце України” та втік з місця події. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані поліції.

Деталі

Аварія сталася 7 лютого приблизно о 15:30 години неподалік міста Шпола.

Водій автомобіля Volkswagen заїхав на територію постаменту “Географічний центр України” та в'їхав у скульптуру "Серце України”. Після цього чоловік втік з місця події.

Працівники поліції встановили та знайшли правопорушника. Ним виявився 35-річний житель Ватутіна, який за кермом був нетверезим. Результат перевірки на стан алкогольного сп‘яніння виявився позитивним - 2,2 проміле, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму (0,2 проміле).

На водія склали три протоколи за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), а також винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП.

Адміністративні матеріали передали до суду.

Нагадаємо

У листопаді минулого року біля Харківської соборної мечеті водій Mitsubishi в’їхав у бетонну огорожу та втік. Автомобіль було покинуто на місці події.

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