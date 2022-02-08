Під Черкасами п’яний водій в'їхав у скульптуру "Серце України"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Черкаській області нетверезий водій в'їхав у скульптуру "Серце України” та втік з місця події. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані поліції.
Деталі
Аварія сталася 7 лютого приблизно о 15:30 години неподалік міста Шпола.
Водій автомобіля Volkswagen заїхав на територію постаменту “Географічний центр України” та в'їхав у скульптуру "Серце України”. Після цього чоловік втік з місця події.
Працівники поліції встановили та знайшли правопорушника. Ним виявився 35-річний житель Ватутіна, який за кермом був нетверезим. Результат перевірки на стан алкогольного сп‘яніння виявився позитивним - 2,2 проміле, що в одинадцять разів перевищує допустиму норму (0,2 проміле).
На водія склали три протоколи за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), а також винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП.
Адміністративні матеріали передали до суду.
Нагадаємо
У листопаді минулого року біля Харківської соборної мечеті водій Mitsubishi в’їхав у бетонну огорожу та втік. Автомобіль було покинуто на місці події.