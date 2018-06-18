Во время земляных работ в Чернигове нашли арсенал боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Чернигове во время земляных работ по прокладке коллектора обнаружили арсенал боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Черниговской области, передает УНН.
Арсенал обнаружили пиротехники ГСЧС в г. Чернигов на перекрестке ул. Шевченко и А.Молодчего во время продолжения земляных работ по прокладке коллектора.
"16 июня в 16:15 уничтожено арсенал боеприпасов, а именно: 35 минометных мин калибра 82 и 50 мм, 12 ручных гранат РГД-33, 8 артиллерийских снарядов калибром 45 мм и 67 патронов к стрелковому оружию калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.
В течение выходных 16-17 июня группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения УГСЧС Украины в Черниговской области уничтожила 76 взрывоопасных предметов и 67 патронов к стрелковому оружию времен Второй мировой войны.
Напомним, в Черновцах около здания регионального управления СБУ обнаружили подозрительную коробку. Однако в коробке оказался кусок старого мыла.