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Під час земляних робіт у Чернігові знайшли арсенал боєприпасів

Під час земляних робіт у Чернігові знайшли арсенал боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У Чернігові під час земляних робіт по прокладанню колектору виявили арсенал боєприпасів. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Чернігівській області, передає УНН.

Арсенал виявили піротехніки ДСНС у м. Чернігів на перехресті вул. Шевченка та О.Молодчого під час продовження земляних робіт по прокладанню колектору.

"16 червня о 16:15 знищено арсенал боєприпасів, а саме: 35 мінометних мін калібром 82 та 50 мм, 12 ручних гранат РГД-33, 8 артилерійських снарядів калібром 45 мм та 67 набоїв до стрілецької зброї калібром 7,62 мм", – йдеться в повідомленні.

Упродовж вихідних 16-17 червня група піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Чернігівській області знищила 76 вибухонебезпечних предметів та 67 набоїв до стрілецької зброї часів Другої світової війни.

Нагадаємо, у Чернівцях біля будівлі регіонального управління СБУ виявили підозрілу коробку. Однак у коробці виявився шматок старого мила.

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