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Во время сбора урожая в Николаевской области комбайн наехал на мину: водитель в больнице

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. НА окраине Снигиревки в Николаевской области во время сбора урожая подсолнечника комбайн наехал на вражескую мину, произошел взрыв. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции области Сергей Шайхет, пишет УНН.

Цитата

"48-летний комбайнер получил минно-взрывную травму и осколочные ранения тела. Сейчас мужчина доставлен в больницу, где медики оказывают ему квалифицированную помощь", - говорится в сообщении Шайхета.

Отмечается, что на месте работают полицейские взрывотехники и следственно-оперативная группа, которые документируют очередное преступление оккупантов против мирного населения.

Напомним

Премьер-министр Украины сообщил, что в стране потенциально заминированными считаются 30% территории – 174 тысяч кв. км: это равно трем площадям Хорватии.

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