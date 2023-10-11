Во время сбора урожая в Николаевской области комбайн наехал на мину: водитель в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. НА окраине Снигиревки в Николаевской области во время сбора урожая подсолнечника комбайн наехал на вражескую мину, произошел взрыв. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции области Сергей Шайхет, пишет УНН.
Цитата
"48-летний комбайнер получил минно-взрывную травму и осколочные ранения тела. Сейчас мужчина доставлен в больницу, где медики оказывают ему квалифицированную помощь", - говорится в сообщении Шайхета.
Отмечается, что на месте работают полицейские взрывотехники и следственно-оперативная группа, которые документируют очередное преступление оккупантов против мирного населения.
Напомним
Премьер-министр Украины сообщил, что в стране потенциально заминированными считаются 30% территории – 174 тысяч кв. км: это равно трем площадям Хорватии.