Під час збору вражаю на Миколаївщині комбайн наїхав на міну: керманич у лікарні

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"48-річний комбайнер отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення тіла. Нині чоловік доставлений до лікарні, де медики надають йому кваліфіковану допомогу", - йдеться у повідомленні Шайхета.

Зазначається, що на місці працюють поліцейські вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які документують черговий злочин окупантів проти мирного населення.

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Прем'єр-міністр України повідомив, що в країні потенційно замінованими вважаються 30% території – 174 тясяч кв. км: це дорівнює трьом площам Хорватії.