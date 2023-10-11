Під час збору вражаю на Миколаївщині комбайн наїхав на міну: керманич у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На околиці Снігурівки у Миколаївській області під час збору врожаю соняшника комбайн наїхав на ворожу міну, стався вибух. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції області Сергій Шайхет, пише УНН.
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"48-річний комбайнер отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення тіла. Нині чоловік доставлений до лікарні, де медики надають йому кваліфіковану допомогу", - йдеться у повідомленні Шайхета.
Зазначається, що на місці працюють поліцейські вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які документують черговий злочин окупантів проти мирного населення.
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