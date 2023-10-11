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Під час збору вражаю на Миколаївщині комбайн наїхав на міну: керманич у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На околиці Снігурівки у Миколаївській області під час збору врожаю соняшника комбайн наїхав на ворожу міну, стався вибух. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції області Сергій Шайхет, пише УНН.

Цитата

"48-річний комбайнер отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення тіла. Нині чоловік доставлений до лікарні, де медики надають йому кваліфіковану допомогу", - йдеться у повідомленні Шайхета.

Зазначається, що на місці працюють поліцейські вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які документують черговий злочин окупантів проти мирного населення.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України повідомив, що в країні потенційно замінованими вважаються 30% території – 174 тясяч кв. км: це дорівнює трьом площам Хорватії.

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