Во время беспорядков в Брюсселе пострадали около 22 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во время беспорядков в центре Брюсселя пострадали по крайней мере 22 правоохранители. Об этом сообщил утром в воскресенье комиссар столичной полиции Оливье Слосе, передает УНН со ссылкой на La Libre.
В субботу вечером в центральной части Брюсселя во время массовых беспорядков двадцать два полицейских получили ранения.
Кроме того, по словам комиссара, в городе сгорело два автомобиля и было ограблено несколько магазинов. До сих пор не произошло ни одного ареста, но полиция будет использовать камеры наблюдения для выявления преступников, сообщили в полиции.
Напомним, около 300 человек устроили вечером в субботу, 11 ноября, беспорядки в центре бельгийской столицы. Это произошло вскоре после того, как футбольная сборная Марокко обыграла на выезде команду Кот-д'Ивуара и квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.