Во время беспорядков в Брюсселе пострадали около 22 правоохранителей

В субботу вечером в центральной части Брюсселя во время массовых беспорядков двадцать два полицейских получили ранения.

Кроме того, по словам комиссара, в городе сгорело два автомобиля и было ограблено несколько магазинов. До сих пор не произошло ни одного ареста, но полиция будет использовать камеры наблюдения для выявления преступников, сообщили в полиции.

Напомним, около 300 человек устроили вечером в субботу, 11 ноября, беспорядки в центре бельгийской столицы. Это произошло вскоре после того, как футбольная сборная Марокко обыграла на выезде команду Кот-д'Ивуара и квалифицировалась на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.