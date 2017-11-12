Під час заворушень у Брюсселі постраждало близько 22 правоохоронців

У суботу ввечері в центральній частині Брюсселю під час масових заворушень двадцять два поліцейських отримали поранення.

Окрім того, за словами комісара, в місті згоріло два автомобілі та було пограбовано декілька крамниць. Досі не відбулося жодного арешту, але поліція використовуватиме камери спостереження для виявлення злочинців, повідомили в поліції.

Нагадаємо, близько 300 осіб влаштували ввечері в суботу, 11 листопада, заворушення в центрі бельгійської столиці. Це відбулося незабаром після того, як футбольна збірна Марокко обіграла на виїзді команду Кот-д'Івуара і кваліфікувалася на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.