Во время задержания в Киевской области - злоумышленник открыл стрельбу и использовал гранату, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Киевской области во время задержания злоумышленника, который подозревается в совершении разбойных нападениях вместе с бандой, он бросил гранатой и открыл огонь в сторону правоохранителей, в результате чего двое бойцов КОРДа получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
“Участники организованной группы основательно подозреваются в совершении разбойных нападений на квартиры жителей столичной области. Во время полицейской операции по задержанию особо опасных злоумышленников двое бойцов КОРДа полиции Киевской области получили ранения”, — говорится в сообщении.
Установлено, что возглавил преступную группировку 28-летний житель Барышевского района, он координировал действия группы, подыскивал объекты для нападений и распределял между участниками группы средства полученные преступным путем. Также, злоумышленник принимал непосредственное участие в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.
“Во время задержания вор начал оказывать активное сопротивление работникам полиции — пытался убежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Чтобы обезвредить злоумышленника работники полиции в ответ применили оружие. Злоумышленник получил огнестрельное ранение ног, также в результате взрыва травмы получил его подельник”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что при осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств преступной деятельности группы, среди них: пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы.
Также проведен ряд неотложных обысков по месту жительства участников группы. Там полицейские изъяли автомобиль, номерные знаки, документы и технику.
“В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны трое участников преступной группы, ими оказались жители Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Сейчас трое участников преступной группировки помещены в изолятор временного содержания”, — добавляется в сообщении.
По факту покушения на убийство полицейских открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В ближайшее время суд изберет меры задержанным.
Напомним, в столице человек, пытаясь уйти от патрульных полицейских, нанес травму головы одной из правоохранителей. Пострадавшую направили в больницу, а нарушителю сообщили о подозрении.