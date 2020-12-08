Во время задержания в Киевской области - злоумышленник открыл стрельбу и использовал гранату, есть раненые

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Киевской области во время задержания злоумышленника, который подозревается в совершении разбойных нападениях вместе с бандой, он бросил гранатой и открыл огонь в сторону правоохранителей, в результате чего двое бойцов КОРДа получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.