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У Києві чоловік травмував поліцейську, її госпіталізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У столиці чоловік, намагаючись втекти від патрульних поліцейських, завдав травму голови одній з правоохоронців. Потерпілу направили до лікарні, а порушнику повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, інформує УНН.

“На спецлінію 102 від мешканки будинку на вулиці Йорданській надійшло повідомлення про те, що у під’їзді невідомий чоловік стукає у двері та кричить. На вказану адресу виїхав екіпаж патрульних поліцейських. У коридорі правоохоронці виявили незнайомця, який намагався втекти. При цьому чоловік штовхнув поліцейського та вдарив його напарницю. Потерпілу з травмою голови госпіталізували до медичного закладу”, - заявили правоохоронці.

Наразі столичні слідчі повідомили про підозру киянину, який вчинив напад на співробітника патрульної поліції.

Додамо, що для з’ясування обставин зловмисника доставили до Оболонського управління поліції, ним виявився 49-річний киянин. Чоловік розповів, що приходив до товариша, з яким разом вживали алкогольні напої. Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 статті 345 (“Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Харківщині пасажири погрожували таксисту розправою - під час їх затримання поранено поліцейського.

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