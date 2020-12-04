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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 20130 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 34822 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 53575 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 77468 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106165 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110653 просмотра

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В Киеве мужчина травмировал полицейскую, ее госпитализировали

В Киеве мужчина травмировал полицейскую, ее госпитализировали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. В столице мужчина, пытаясь сбежать от патрульных полицейских, нанес травму головы одной из правоохранителей. Пострадавшую направили в больницу, а нарушителю сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, информирует УНН.

"На спецлинию 102 от жительницы дома по улице Иорданской поступило сообщение о том, что в подъезде неизвестный мужчина стучится в дверь и кричит. На указанный адрес выехал экипаж патрульных полицейских. В коридоре правоохранители обнаружили незнакомца, который пытался убежать. При этом мужчина толкнул полицейского и ударил его напарницу. Пострадавшую с травмой головы госпитализировали в медицинское учреждение", - заявили правоохранители.

Столичные следователи сообщили о подозрении киевлянину, который совершил нападение на сотрудника патрульной полиции.

Добавим, что для выяснения обстоятельств злоумышленника доставили в Оболонское управление полиции, им оказался 49-летний киевлянин. Мужчина рассказал, что приходил к товарищу, с которым вместе употребляли алкогольные напитки. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Харьковской области пассажиры угрожали таксисту расправой - во время их задержания ранен полицейский.

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