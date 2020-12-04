В Киеве мужчина травмировал полицейскую, ее госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В столице мужчина, пытаясь сбежать от патрульных полицейских, нанес травму головы одной из правоохранителей. Пострадавшую направили в больницу, а нарушителю сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, информирует УНН.
"На спецлинию 102 от жительницы дома по улице Иорданской поступило сообщение о том, что в подъезде неизвестный мужчина стучится в дверь и кричит. На указанный адрес выехал экипаж патрульных полицейских. В коридоре правоохранители обнаружили незнакомца, который пытался убежать. При этом мужчина толкнул полицейского и ударил его напарницу. Пострадавшую с травмой головы госпитализировали в медицинское учреждение", - заявили правоохранители.
Столичные следователи сообщили о подозрении киевлянину, который совершил нападение на сотрудника патрульной полиции.
Добавим, что для выяснения обстоятельств злоумышленника доставили в Оболонское управление полиции, им оказался 49-летний киевлянин. Мужчина рассказал, что приходил к товарищу, с которым вместе употребляли алкогольные напитки. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Харьковской области пассажиры угрожали таксисту расправой - во время их задержания ранен полицейский.