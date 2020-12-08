Під час затримання на Київщині - зловмисник відкрив стрілянину та використав гранату, є поранені

КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Київщині під час затримання зловмисника, який підозрюється у вчиненні розбійних нападах разом з бандою, він кинув гранатою та відкрив вогонь у сторону правоохоронців, внаслідок чого двоє бійців КОРДу отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.