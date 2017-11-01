Во время "захвата" аэродрома в Одессе, капитан военной части был пьян - Матиос

"На месте этого события (захват военской части - ред) был установлен, зафиксирован, опрошенный капитан военной части, который находился на месте конфликта в состоянии алкогольного опьянения", - заявил Матиос.

По его словам, по данному факту составлен административный протокол, его отстранили от военной службы.

"Административное производство будет рассмотрено сегодня судом, которое предусматривает 10 дней гауптвахты за употребление спиртных напитков", - сказал военный прокурор.

Напомним, 29 октября 40 неизвестных лиц в балаклавах попытались захватить военную часть в аэропорту "Школьный" в Одессе.

Как сообщал УНН, прокуратура вручила подозрение и.о. командира "захваченной" военной части в Одессе.