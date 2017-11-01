Во время "захвата" аэродрома в Одессе, капитан военной части был пьян - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время "захвата" военной части в Одессе правоохранители обнаружили капитана этой воинской части в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.
"На месте этого события (захват военской части - ред) был установлен, зафиксирован, опрошенный капитан военной части, который находился на месте конфликта в состоянии алкогольного опьянения", - заявил Матиос.
По его словам, по данному факту составлен административный протокол, его отстранили от военной службы.
"Административное производство будет рассмотрено сегодня судом, которое предусматривает 10 дней гауптвахты за употребление спиртных напитков", - сказал военный прокурор.
Напомним, 29 октября 40 неизвестных лиц в балаклавах попытались захватить военную часть в аэропорту "Школьный" в Одессе.
Как сообщал УНН, прокуратура вручила подозрение и.о. командира "захваченной" военной части в Одессе.