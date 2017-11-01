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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28834 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94084 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148528 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113416 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114583 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111358 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103418 просмотра

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Во время "захвата" аэродрома в Одессе, капитан военной части был пьян - Матиос

Во время "захвата" аэродрома в Одессе, капитан военной части был пьян - Матиос

Киев  •  УНН

 • 16020 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во время "захвата" военной части в Одессе правоохранители обнаружили капитана этой воинской части в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на брифинге заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент УНН.

"На месте этого события (захват военской части - ред) был установлен, зафиксирован, опрошенный капитан военной части, который находился на месте конфликта в состоянии алкогольного опьянения", - заявил Матиос.

По его словам, по данному факту составлен административный протокол, его отстранили от военной службы.

"Административное производство будет рассмотрено сегодня судом, которое предусматривает 10 дней гауптвахты за употребление спиртных напитков", - сказал военный прокурор.

Напомним, 29 октября 40 неизвестных лиц в балаклавах попытались захватить военную часть в аэропорту "Школьный" в Одессе.

Как сообщал УНН, прокуратура вручила подозрение и.о. командира "захваченной" военной части в Одессе.

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