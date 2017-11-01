Під час "захоплення" аеродрому в Одесі, капітан військової частини був п'яний - Матіос

"На місці цієї події був встановлений, зафіксований, опитаний капітан військової частини, який перебував на місці конфлікту у стані алкогольного сп’яніння", - заявив А.Матіос.

За його словами, за цим фактом складений адміністративний протокол, його відсторонили від військової служби.

"Адміністративне провадження буде розглянуто сьогодні судом, яке передбачає 10 днів гауптвахти за вживання спиртних напоїв", - сказав А.Матіос.

Нагадаємо, 29 жовтня 40 невідомих осіб у балаклавах спробували захопити військову частину в аеропорту "Школьний" в Одесі.

Як повідомляв УНН, прокуратура вручила підозру т.в.о. командира "захопленої" військової частини в Одесі.