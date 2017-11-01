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Під час "захоплення" аеродрому в Одесі, капітан військової частини був п'яний - Матіос

Під час "захоплення" аеродрому в Одесі, капітан військової частини був п'яний - Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Під час "захоплення" військової частини в Одесі правоохоронці виявили капітана цієї військової частини у стані алкогольного сп’яніння. Про це на брифінгу заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент УНН.

"На місці цієї події був встановлений, зафіксований, опитаний капітан військової частини, який перебував на місці конфлікту у стані алкогольного сп’яніння", - заявив А.Матіос.

За його словами, за цим фактом складений адміністративний протокол, його відсторонили від військової служби.

"Адміністративне провадження буде розглянуто сьогодні судом, яке передбачає 10 днів гауптвахти за вживання спиртних напоїв", - сказав А.Матіос.

Нагадаємо, 29 жовтня 40 невідомих осіб у балаклавах спробували захопити військову частину в аеропорту "Школьний" в Одесі.

Як повідомляв УНН, прокуратура вручила підозру т.в.о. командира "захопленої" військової частини в Одесі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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