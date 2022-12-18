Во время военных учений в Германии обнаружили неисправность новых бронетранспортеров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время недавних учений боевые машины пехоты немецкого производства имели дефекты. Эти инциденты поставили под угрозу использование автомобиля в передовых силах НАТО в следующем году.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
Детали
Как отмечает издание, 18 самых современных боевых машин пехоты “Пума” оказались не пригодными для использования и нуждающихся в ремонте.
Ситуация вызвала резонанс в Министерстве обороны, поскольку в следующем году эти машины должны участвовать в передовой Объединенной оперативно-тактической группе для готовности НАТО.
Генерал-майор Рупрехт фон Батлер в своем письме к министерству отметил, что “Пумы”, назначенные оперативной группе, будут заменены на более старую, но проверенную боевую машину пехоты Marder “к дальнейшему сообщению”.
После вторжения России в Украину Германия сохранила парк из 350 автомобилей Puma и обеспечила финансирование еще 229 единиц.
Ранее это транспортное средство попало в заголовки немецкой прессы как так называемый “Pannenpanzer”, или “танк, который сломался”.
Фон Батлер написал в своем письме к Министерства обороны, что, хотя войска знают о репутации “Пума” как ненадежную, такие технические проблемы “никогда не возникали с такой частотой”, как это было видно во время недавнего испытания.
Добавим
Канцлер Германии Олаф Шольц в новом интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что его страна в одностороннем порядке не будет передавать танки Украине. Он отметил, что это условие сохранится и в следующем году.