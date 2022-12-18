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Під час військових навчань у Німеччині виявили несправніть нових бронетранспортерів

Під час військових навчань у Німеччині виявили несправніть нових бронетранспортерів

Київ • УНН

 • 862094 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час недавніх навчань бойові машини піхоти німецького виробництва мали дефекти. Ці інциденти поставили під загрозу використання автомобіля в передових силах НАТО наступного року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

Деталі

Як зазначає видання, 18 найсучасніших бойових машин піхоти “Пума” виявилися не придатними для використання та потребують ремонту.

Ситуація викликала резонанс у Міністерстві оборони, оскільки наступного року ці машини мають брати участь у передовій Об’єднаній оперативно-тактичній групі для готовності НАТО.

Генерал-майор Рупрехт фон Батлер у своєму листі до міністерства зазначив, що “Пуми”, призначені оперативній групі, будуть замінені на старішу, але перевірену бойову машину піхоти Marder “до подальшого повідомлення”.

Після вторгнення Росії в Україну Німеччина зберегла парк із 350 автомобілів Puma та забезпечила фінансування ще 229 одиниць.

Раніше цей транспортний засіб потрапив у заголовки німецької преси як так званий “Pannenpanzer”, або “танк, що поламався”.

Фон Батлер написав у своєму листі до Міністерства оборони, що, хоча війська знають про репутацію “Пума” як ненадійну, такі технічні проблеми “ніколи не виникали з такою частотою”, як це було видно під час нещодавнього випробування.

Додамо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у новому інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив, що його країна в односторонньому порядку не передаватиме танки Україні. Він зазначив, що ця умова збережеться і наступного року.

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