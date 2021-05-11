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При взрыве на заводе в Японии пострадали четыре человека

При взрыве на заводе в Японии пострадали четыре человека

Киев  •  УНН

 • 12949 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Четыре человека пострадали при взрыве и последующем пожаре на химическом заводе компании Sakai Chemical Industry в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK, передает УНН.

Что известно

По данным канала, сообщение о взрыве поступило от одного из жителей из соседнего для завода района в 07:45 по местному времени (1:45 по времени Киева). После взрыва на заводе начался пожар. К месту происшествия прибыли пожарные расчеты и полиция.

Как сообщает газета Nishinippon Shimbun со ссылкой на компанию, на заводе в момент взрыва работали 18 человек.

Справка

Завод Sakai Chemical Industry расположен в городе Иваки на северо-востоке Японии. Предприятие специализируется на производстве цинкового порошка, который используется в косметической промышленности.

Что было раньше

В начале мая возгорание произошло на химическом заводе в иранском городе Кум. По данным пожарной службы, в тушении огня были задействованы более 100 пожарных. В результате удалось предотвратить распространение огня на резервуары, где хранится спирт и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Однако во время операции згорилась пожарная машина, и двое пожарных пострадали.

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