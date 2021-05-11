Під час вибуху на заводі в Японії постраждало чотири людини

Що відомо

За даними каналу, повідомлення про вибух надійшло від одного з жителів з сусіднього до заводу району о 07:45 за місцевим часом (1:45 за часом Києва). Після вибуху на заводі почалася пожежа. До місця події прибули пожежні розрахунки і поліція.

Як повідомляє газета Nishinippon Shimbun з посиланням на компанію, на заводі в момент вибуху працювали 18 осіб.

Довідково

Завод Sakai Chemical Industry розташований в місті Івакі на північному сході Японії. Підприємство спеціалізується на виробництві цинкового порошку, який використовується в косметичній промисловості.

Що було раніше

На початку травня спалах стався на хімічному заводі в іранському місті Кум. За даними пожежної служби, в гасінні вогню були задіяні понад 100 пожежників. В результаті вдалося запобігти поширенню вогню на резервуари, де зберігається спирт і інші легкозаймисті рідини. Однак під час операції згорілась пожежна машина, і двоє пожежників постраждали.