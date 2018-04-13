Возле памятника Ватутину в Киеве пожилая женщина получила ожог глаз

"Пожилая женщина с ожогом глаз была госпитализирована. Был задержан и доставлен в райуправление полиции один человек. После установления личных данных мужчину отпустили. Факт об инциденте официально задокументирован", - сказали в полиции.

Как стало известно УНН, сегодня утром, 13 апреля, группа пенсионеров пришла к памятнику Ватутину, чтобы возложить цветы по случаю его дня рождения, которое будет 15 апреля. В это время между ними и группой молодых людей произошло столкновение.

Напомним, в центре Киева облили красной краской памятника советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину.